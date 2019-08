McLaren hakkab 2020. aastal osalema IndyCar sarjas

IndyCari näol on tegu alternatiivse autospordi võistlusega, kus McLaren on üritanud juba pikemat aega kanda kinnitada, vahendab Skysports.

Indy 500 võistlusel on koostöös Fernando Alonsogo viimasest kolmest aastast kahel võistlussarjas figureeritud.

«IndyCar on olnud osa McLarenist meie algusaegadest saati ning tänane võistlussari ei taga ainult reklaamipinnast, et meie brändi Põhja-Ameerikas kasvatada, vaid meil on võimalik konkureerida maailma parimate tiimidega rahvusvahelisel areenil,» rääkis McLareni firma president Zak Brown.