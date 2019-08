Tokyo 2020: kuumalaine nõudis järjekordse elu

Praegused temperatuurid on Tokyos 31-32 kraadi juures, kuid eelmise aasta rekordkuumalaine näitas, et temperatuur võib tõusta kuni 41 kraadini.

Korraldajad on võtnud kasutusele mitmeid vahendeid kuumuse vastu võitlemiseks.

Näiteks on tõstetud maratonalade algusaegu ettepoole, samuti kaalutakse luba võtta inimestel isiklikud veepudelid staadionitele kaasa. Varasematel mängudel on see olnud reklaami- ning ohutuspõhjustel keelatud.