Poola velotuuri võitja pühendas võidu hukkunud ratturile

Cycling News vahendab Sivakovi kommentaar: «Alguses kontrollisid Jumbo-Visma ratturid sõitu, aga mina ja Tao hoidsime terve aja head positsiooni. Ma arvan, et Tao on fantastiline, ta on väga heas vormis. Võibolla on ta tugevam kui mina, aga taktikaliselt läks kõik nii, nagu läks. Ma olen väga õnnelik, sest see on siiamaani mu karjääri suurim võit.»