Tokyo 2020 avavee ujumisvõistluse eel on suured küsimärgid õhus vee puhtuse osas

Rahvusvaheline Ujumisföderatsioon ning Rahvusvaheline Triatloni Liit avaldasid 2017. aastal muret Tokyo olümpiamängudeks kasutatava avaveekogu vee kvaliteedis, kuna nende läbiviidud uuringus selgus, et see ei vasta standarditele, vahendab insidethegames.biz.

Uuringust selgus, et kolibakteri sisaldus vees oli 20 korda kõrgem lubatud määrast.

Korraldajate sõnul jälgivad nad homme suure hoolega vee kvaliteeti ning lubavad, et järgmise aasta olümpiamängudeks on kõik kontrolli all.