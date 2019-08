Magnus Kirt: täna olin ise kehv ja muid vabandusi otsima ei hakka

«See oli üks mu viimaste aastate kehvemaid võistlusi. Ei mäletagi täpselt, millal viimati sellise seeria tegin. Arvan, et ei saanud mentaalselt hakkama, sest füüsiline seisund peaks tegelikult juba üsna hea olema. Olen raskest treeningtsüklist juba nädala puhanud. Võibolla kerge väsimus veel on, aga see pole tänase tulemuse põhjus,» kommenteeris sel hooajal kahel korral 90 meetri joone alistanud eestlane.