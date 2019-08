Inglise vasaraheitja: Teemantliiga korraldajad ei austa vasaraheitmist üldse

Teemantliiga võistlussari algas 2010. aastal ning alates sellest ei ole vasaraheitmine kunagi kavas olnud. 2018. aasta Commonwealth mängude kuldmedalist Miller kommenteeris Teemantliiga organiseerijaid BBC-le: «Mulle jääb arusaamatuks, kust selline lugupidamatus tuleb. Iga ala on unikaalne. See, et oled suur ja tugev heitja ei tähenda, et sa ei oleks sportlane.»