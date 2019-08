Äikeses ja päikeses saavutas Eesti meistrivõistluste kulla Kullo Kender

Tingimused olid keerukad, hommikul tegi lausvihm märjaks poniratsanikud ja õhtupoole seeniorid ning harrastajad. Vihma vahepeale said võistlejad tunda kuuma päikest. Võistluspinget lisas kindlasti ka tugev konkurents kõikides klassides. Need paarid, kes saavutasid laupäevases I osavõistluses võidud, ei andnud ka pühapäeval edu käest.

Seenioride klassi sportlased pidi hüppama 145 cm parkuuri kaks korda, sest II osavõistlus oli kahevooruline. Kullo Kender (RK Ruila Tall) ja Artas said laupäeval toimunud I osavõistluses võidu ning läksid tänasele vastu 0 karistuspunktiga, mis andis neile suure eelise. Ka täna ei lasknud paar sisse ühtegi eksimust ning kindlustas endale Eesti meistritiitli. Küll kiirema ajaga, kuid eilsest 3 karistuspunktiga, tulid hõbedale Paul Argus (Tondi RSK) hobusel Renessin, kes samuti ühtki latti maha pudeneda ei lasknud. Urmas Raag (Tartumaa RSK) valis EMV arvestuses võistlemiseks seekord Carlose asemel oma noore hobuse Van Damme ja valik õigustas end täielikult. Möödunud nädalavahetusel Luunja Karika võitnud paar saavutas seekord EMV-l pronksmedali. Võimsa hüppega mustast ruunast loodab Urmas GP sõitudesse head ratsut juba lähitulevikus.

Päeva pingeliseim sõit oli vaieldamatult seeniorite oma. Kuldmedal läks Kullo Kenderile (keskel) hobusel Artas. Hõbemedali sai kaela Paul Argus (vasakul) hobusel Renessin ja pronksi Urmas Raag (paremal) hobusel Van Damme. FOTO: Celin Lannusalu

Kullo, kes lausvihmas Strigaga ka II osavõistluse võidu saavutas, sõnas, et tugev vihm teda ei seganud. «Ma olin nii keskendunud, et ei märganudki vihma.» Artasega sõidu kohta lausus ta, et pinge püsis peal kuni viimase tõkkeni, sest maha ajada on lihtne. «Kuna Artasega tegime eile tugeva sõidu, siis teine päev on alati riskantne, latid võivad kergesti kukkuda. Terve suve on Artas tegelikult väga hästi hüpanud. Mul on võidu üle väga hea meel ja ma pingutasin selle nimel kõvasti. Kuigi meid ei olnud stardis palju, siis tase on kõrge ja võit lihtsalt ei tule. Kahju, et Rein stardis polnud, siis oleks minu võit veelgi magusam olnud,» muigas Kullo. Nüüd tahab sportlane Saku Suurhallis toimuvale MK-etapile keskenduda, et lõpuks ka sealt hea tulemus kirja saada.

U25 võistlusklassis olid samuti väga kõvad nimed reas ning medalite janu oli paljudel. Kodumaale olid võistlema naasnud My Relander ja Margareth Eikner, kes treenivad igapäevaselt Euroopas ja on saavutanud seal juba ka arvestatavaid tulemusi. Siiski, ka siin jäi I osavõitluse võitnud Berit Lehtsaar (Tartu Ratsakool) hobusel Solei Solei võitmatuks ning krooniti Eesti meistriks. Suurepärase soorituse tegid ka Helen-Britt Liidemann (RK Ruila Tall, treener Tiit Kivisild) ning Gwenna, kes sai preemiaks hõbemedali. Pronksi saavutasid My Relander (RK Ruila Tall) ja Expert.

Berit Lehtsaar ja Solei Solei. FOTO: Celin Lannusalu