Video: Tänak ja Järveoja käisid Toyota uut sportautot testimas

«See auto on väga üllatav. Aeglaselt sõites on see vaikne, aga kui gaasi vajutada, siis ta läheb valjuks ja vihaseks. See auto on nagu metslane, tõsine metslane», rääkis Tänak.

Tänaku sõnul on tegu hämmastava autoga, mille juhtimine raskusi ei valmista. «Tegu on hämmastava atuoga. Isegi mul tekib võidusõitjana tunne, et olen võistlusautos. Ma saan sõita oskuste piiril ja auto annab mulle tagasisidet ilma suurema riskimiseta. Sellega on lihtne sõita. See on elajas. See kõlab nagu elajas, kui sellega sõita ja näeb muljetavaldav välja. Supra on kindlasti mõeldud kiiresti sõitmiseks. Sellel on kõik olemas, et sõita nagu võidusõitja. Toyota insenerid on kasutanud kõiki kogemusi, mis erinevatest võistlussarjadest on saadud ja need sellesse autosse pannud.»