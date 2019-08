«Piloot»: Vips: kui Red Bull minu sõitmist kinni ei maksaks, siis mul poleks karjääri

Vips sõnas, et on seni hooajaga rahule jäänud, kuid soovib hooaja lõpuks siiski vormel-3 sarja üldvõidu võtta. «Siiani on hästi läinud. Meil on võrreldes liidri Robert Schwartzmaniga (Prema) natuke rohkem nihu läinud. Ta on olnud tulemustega järjekindlam, aga ma olen võitudega talt punkte ära võtnud. Tegelikult on positiivne, et see on niipidi, sest kiirus on minul üldkokkuvõttes parem. Praegu olen rahul, aga tahaks hooaja lõpuks ikkagi sarja ära võita. Kui ma seda ei tee, siis ei saa rahul olla.»