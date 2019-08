Löök Itaalia korvpallikoondisele: värske NBA mees Melli ei osale MMil

28-aastane Melli liitus tänavusel suvel Fenerbachest NBA läänekonverentsi tiimi New Orleans Pelicansiga, vahendab Eurohoops.

Melli oli hiljutise põlve operatsiooniga juba algselt koondise lõpliku koosseisuga liitumisega küsimärgi all, kuid nüüd on ametlik, et mees ei mängi.