26-aastasel Norra suusakoondislasel seiskus süda

Uudisteportaal Yle.fi vahendab, et Norra suusaliidu andmetel sai 26-aastane Fossli väga kiiresti esmaabi ning toimetati kohe Oslo haiglasse arstide hoole alla. Fosslit vaatamas käinud arst ütles: «Sondre on väga heade arstide hoole all ning teda jälgitakse pidevalt.»