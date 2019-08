Täna otseblogi: Kontaveit asub võistlustulle noore poolatariga

Täiskasvanute klassis on noore neiu seni kõige märkimisväärsem saavutus see, et noorest poolatarist sai teine 2000. aastatel sündinud mängija Amanda Anisimova järel, kes on jõudnud Suure slämmi turniiril teise nädalasse. Swiatek kaotas neljandas ringis Simona Halepile (WTA 4.).