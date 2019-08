Otsepilt: Eesti U16 korvpallikoondis läheb kohamängudel vastamisi tugeva Iisraeliga

Eesti U16 korvpallikoondis on tänavusel turniiril seni veel võiduta. Alagrupis jäädi alla nii Leedule, Türgile kui ka Sloveeniale. Kaheksandikfinaalis kohtuti ülitugeva Prantsusmaa koondisega, kelle vastu näidati südikat võitlust, kuid pärast super avapoolaega (28:31), tuli ikkagi prantslastelt 44:70 kaotus vastu võtta.

Iisraeli koondise parim mängumees on Emanuel Christopher Sharp, kes on kogu EMi suurim korvikütt 23,8 punktiga mängukohta. Ühtlaselt palliva Eesti koondise resultatiivseim on olnud Ken-Martti Reinart 11,5 silmaga.