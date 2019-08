Ronaldo andis Messile au ja tõi välja meeste peamise erinevuse

«Ta on erakordne mängija. Ajalugu ei mäleta teda ainult võidetud auhindade pärast,» kiitis Ronaldo argentiinlast ning täpsustas seejärel, mida ta täpsemalt silmas peab. «Ta on suutnud aasta-aastalt säilitada tippvormi, täpselt nagu minagi.»

«Ma ei ole kunagi varem sellist rivaliteeti näinud, nagu meil Messiga on. Oleme mängijad, kes on suutnud nii palju aastaid nii kõrgel tasemel mängida. Kogu austuse juures, on suurepäraseid mängijaid, kes suudavad tippvormi näidata kolm, neli, maksimum viis aastat. Ma ei ole kunagi näinud, et keegi suudaks seda kümme aastat,» jätkas Ronaldo.

Enda ja Messi suurimaks erinevuseks peab portugallane esindatud klubide arvu. «Minu ja Messi erinevus on see, et mina olen mänginud erinevate klubide eest ja võitnud erinevate klubidega Meistrite liiga. Ei ole just palju mängijaid, kellel auhinnakapis on viis Meistrite liiga karikat.»