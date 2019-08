Citroen plaanib WRC-sarjast koos Ogier'ga lahkuda? Tegevdirektor jätkamist ei kinnita

Juba varasemalt on Citroenil olnud kindel nägemus MM-sarja tulevikust: autod peavad minema loodussõbralikumaks või nemad sarjas ei jätka. Uue plaani kohaselt on alates aastast 2022. MM-sarjas kasutusel autod, mille osa jõust tuleb elektrienergia abil. Vaatamata sellele ei ole Citroeni tulevik selge.

«Olen alati öelnud, et autoralli peab liikuma hübriidi ning elektri poole. Peame lähemalt uurima, mida tulevikuks sätestatud reeglid tähendavad. Ajast ette me ei torma, keskendume hetkel täielikult käimasolevale ning järgmisele hooajale,» rääkis Jackson Autospordi väljaande ajakirjanikule David Evansile.

«Loomulikult on kuskil rahaline piir ees, aga see pole tõsi, et meil pole raha auto arendamise jaoks. Oleme selgelt pidevalt ka praegust autot arendanud, millele aitab kõvasti kaasa ülikogenud Sebastien Ogier,» kinnitas Jackson.

Otsestest rahalistest raskustest Citroenis rääkida ei saa, sest selleks hooajaks suudeti oma meeskonda miljonite eurode eest sõitma saada kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier. Lisaks temale toodi juurde ka Esapekka Lappi. Kolmandast sõitjast siiski kulude kokkuhoiu mõttes loobuti. Samas lõpetab Ogier tõenäoliselt järgmise hooaja järel karjääri ning see võib olla mõjuvaks põhjuseks, miks ka Citroen sarjast lahkuda plaanib.

«Ogier on igat senti väärt, tal on lisaks sõiduoskusele ka omamoodi »Sebastien Loeb'i« faktor küljes – tema liitumisega kasvas sotsiaalmeedia ning huvi meie tegemiste vastu kordades. Lisaks on ta imeline sõitja ja suurepärane autoarendaja. Lisaks sõidab meeskonnas noor ja andekas Lappi. Me ei kahetse otsust sõita hooaeg kaasa kahe sõitjaga, sama plaan on meil ka järgmiseks aastaks,» kinnitas Jackson.

Jackson ise on hooaja esimese poolega küllaltki rahul, kuid samas annab mõista, et olukord saaks parem olla: «Olukord pole halb, aga ütlesin meeskonna pealikule Pierre Budarile, et seis võiks olla parem.»