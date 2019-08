Ferrari pealik: tunnistame oma viga vormeli arendusel

Kui hooaja alguses uskusid paljud, et just Ferrari on see, kes hakkab sel hooajal F1-s teiste võistkondade ees võidusõite dikteerima, siis tegelikkuses on endiselt Mercedes täielikult sarja valitsemas.

Tagantjärgi on Ferrari aga mõistnud, et uue masina arendamisel jäi surujõu osa vajaliku tähelepanuta. «Praegused rehvid vajavad rohkem surujõudu, et soojaks saada. Kui nad soojaks ei saa, ei hakkagi nad korralikult tööle,» rääkis Binotto Autospordile.

«Kui saaksime ajas ühe aasta võrra tagasi minna, siis pööraksime kindlasti rohkem tähelepanu just surujõu tekkele. Me ei teinud seda piisavalt. Nüüd oleksime nõus ohverdama isegi veidi kiirendusest ja lõppkiirusest, et surujõud parem oleks,» lausus Binotto.

«Hooaja eelsed testid külvasid segadust. Ma ei tea kas meie olime seal tegelikust olukorrast paremad või oli Mercedes tegelikkusest veidike halvem. Reaalsuses hooaja alguses sai selgeks, et oleme ootamatult palju kehvemad,» seletas Binotto.