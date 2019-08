Ragnar Klavan videos Postimehele: Cagliari unistab Euroopa liiga lävepakuni jõudmisest

Ragnar, näed hea ja värske välja. Kuidas oled uueks hooajaks valmis?

Ettevalmistus on nüüd seljataga ja hooaeg hakkab pühapäeval karikamänguga pihta. Siiamaani on kõik hästi läinud ning enesetunne on hea!

Kas oled vigastusest täielikult taastunud?

Ütleme nii, et kõige hullem on möödas. Olen meeskonnaga siiamaani kõik trennid ja sõprusmängud kaasa teinud - see on väga positiivne märk.

Eelmine hooaeg läks sul suuresti vigastuste nahka - kui kannakõõluse korda said, siis tegid põlvele liiga. Kuidas sellega praegu lood on?

Põlvega on kõik hästi, ent eks see jääb mingitel hetkedel ikka tunda andma. Kuid valuvaigistite periood on seljataga.

Kui palju on Cagliari meeskond muutunud võrreldes eelmise hooajaga?

Muutusi on toimunud. Mängijaid on juurde tulnud, mis tõstab omakorda tiimi kvaliteeti ja taset. Cagliari kasutas kindlasti tulu, mis saadi Nicolo Barella müümisest Milano Interile.

Uue hooaja eesmärgid on võrreldes eelmisega kõvasti tõusnud ning see oli ka üks põhjus, miks siia klubisse tulin. Ambitsioonid ja tahtmine on suured.

Millise positsiooni olete eesmärgiks seadnud?

Otsest kohta pole me paika pannud, kuid unistus on jõuda Euroopa liiga lävepakuni (esikuuikusse - toim). Kui see õnnestuks, saaks hooaja kordaläinuks lugeda. See pole ebareaalne soov, kuid selle saavutamiseks peavad paljud asjad õnnestuma.

Kui vaatad Serie A-d tervikuna, siis milliseks võiks kevadel kujuneda liigatabeli esikolmik?

Loodan, et tänavu läheb võitlus esikolmiku kohtade pärast pisut huvitavamaks. Milano Inter võiks suurte üleminekute toel Torino Juventusele rohkem vastu hakata, samuti ka Napoli. Juventus, Inter ja Napoli hakkavadki tiitli nimel heitlema.

Mida arvad eelmisel aastal hea hooaja teinud Atalantast?

Neid ei saa kindlasti maha kanda, kuid tiitlivõitlusesse ma neid otseselt ei paneks.

Milliseks hindad enda rolli Cagliari meeskonnas?

Loodan, et see kujuneb tänavu suuremaks kui eelmisel hooajal, mida pärssis mitu vigastust. Praegu on hea meel juba selle üle, et hommikul tõustes miski ei valuta. Saab rahulikult minna trenni ja mängida. See on väga tähtis, sest nii saan meeskonda kõige efektiivsemalt aidata.

Kas arvad, et oled kindel algkoosseisu mees? Oled selles osas suhelnud peatreener Rolando Maraniga?

Ei ole rääkinud, sest jalgpallis mingeid garantiisid pole. Meil on praegusel hetkel kahe koha peale viis keskkaitsjat. Võitlus on suur ja igas trennis peab ennast tõestama.

Välismaalasi on teie klubis 17 tükki, erinevate riikide rahvuskoondiste mängijaid 10. Milline on meeskonna sisekliima?

Sisekliima on väga hea, mulle meeldib. Kui väljast tuled, on alguses ikka raske. Itaalia keskkonnas paljud inglise keelt ei räägi ning see muudab alguse keeruliseks, kuid kui saad keele suhu, läheb juba kergemaks.

Kui veel meeskonnast rääkida, siis kuidas tugevdab tiimi endine Belgia koondise keskväljamees Radja Nainggolan?

Kohe kindlasti on tegemist hea täiendusega, mis annab meile väga palju juurde. Kindlasti saab temast sel hooajal oluline lüli.

Millises vormis on esiründaja Leonardo Pavoletti?

Pavoletti on hea nagu alati. Ta suudab rasketes olukordades väravaid lüüa ning uuel hooajal üritab jätkata sealt, kust viimati pooleli jäi.

Kas järgmisel kuul näeb sind ka EM-valiksarjas Valgevene ja Hollandi vastu mängimas?

Kui tervis lubab ja kutsutakse, tulen kindlasti kohale. Praeguste prognooside kohaselt liigub kõik soovitult.

Kanal 12 ja Postimees hakkavad Serie A mänge - hooaja peale koguneb neid ligikaudu 70 - näitama juba järgmise nädala pühapäeval, kui kohtute Bresciaga. Mida soovid öelda Eesti fännidele?