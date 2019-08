Rünnaku alla sattunud Londoni Arsenali tähed naasid klubi juurde

Juulis toimus Londoni tänavatel ebameeldiv intsident, kui Arsenali tähtedele Özilile ning Kolasinacile tungisid kaks meest tänaval kallale, üritades palluritelt autot varastada. Kuigi jalgpalluritel õnnestus põgeneda ja nende tervisega on kõik korras, siis tekitas see tänavajõukudes suurt pahameelt.

Oht uueks rünnakuks oli niivõrd suur, et nii Özil kui ka Kolasinac pidid vahele jätma Inglismaa avavooru kohtumise Newcastle Unitediga. «Meie mängijate ja nende perede heaolu on meie põhiline prioriteet,» oli kirjas klubi ametlikus teadaandes.

Nüüd on suurem oht möödas, aga siiski käivad mõlemad jalgpallitähed ringi turvameeste valvsa pilgu all. Arsenali peatreener kinnitas, et mõlemad mehed on mentaalselt väga tugevad ning valmis taas meeskonda aitama.