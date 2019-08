Tänak: eesmärk on Saksamaa ralli kolmas järjestikune võit

Toyota meeskonna juhi Tommi Mäkineni sõnul on nad ralli eel üsnagi enesekindlad – seda suuresti tänu edule Soome rallil ning Tänaku varasematele Saksamaa ralli võitudele. Küll aga tunnistab ta, et sellel rallil võib palju juhtuda ning juhid peavad olema eriti tähelepanelikud.

Värskelt Soome ralli võitnud Tänak on sihiks võtnud võita Saksamaa ralli kolmandat aastat järjest, kuid tema enda sõnul on tegemist väga raske etapiga: «Saksamaa ralli meeldib mulle väga. Mina ja Martin oleme selle kaks aastat järjest võitnud ja meie eesmärk sel aastal on kindlasti kolmas võit võtta. See ei ole kindlasti lihtne ralli. Ma arvan, et eelmise aasta võit oli üks raskemaid minu karjääri jooksul, sest konkurents oli väga tugev ja pidin algusest peale maksimaalselt pingutama.»