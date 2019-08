Vendade konkurents: Murray’d lähevad Cincinnati tenniseturniiril vastamisi

Vennad Murray’d on tennist mänginud väga väikesest saati ning suurt rõhku pani spordile nende ema. Vendade sõnul on üksteise vastu mängimine väga raske ning õnneks on neil seda varem tulnud teha vaid ühel korral. Tol korral jäi peale Jamie Murray.

Nüüd aga kordub ajalugu taas ning Andy ja Jamie Murray on paaristurniiri veerandfinaalis teine teisel pool võrku. Andy Murray BBC-le: «Muidugi oleksin ma temaga pigem samal pool võrku. See on nõme, see ei ole ideaalne, aga me oleme ikkagi ka mängu lõpus vennad.»