Dani Sordo: kui mind kataloonia rallile ei valita, rendin ise auto ja lähen

36-aastane hispaanlane võitis tänavu üllatuslikult Sardiinia ralli, kuid see ei garanteeri talle kindlat kohta kolme sõitja hulgas. Lisaks Sebastian Loebile, kes on 9-kordne maailmameister, peab Sordo heitlema ka Thierry Neuville'i, Craig Breeni ja Andreas Mikkelseniga.

Kodune etapp on mehele olnud läbi karjääri edukas, sest viiel korral on ta jõudnud seal poodiumikohale. Tänavusel hooajal on tema nimele kantud viis rallit.