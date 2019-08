Balta sihib MM-normi, Kanter hirmutab Kupperit ja Kirt põrutab Kadriorust Birminghami

MM-pilet on taskus mitmevõistlejatel Maicel Uibol ja Janek Õiglasel, odaviskajatel Magnus Kirdil ja Liina Laasmal, 400 meetri tõkkejooksjal Rasmus Mäel, kettaheitjal Martin Kupperil, kuulitõukajal Kristo Galetal ning maratoonaritel Tiidrek Nurmel ja Roman Fostil. Ka mitmevõistleja Johannes Erm on MM-normi täitnud, aga ta otsustas sügisel toimuvatel tiitlivõistlustel mitte osaleda, sest on hooajast kurnatud.