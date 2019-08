Tiitlikaitsja Osaka võib USA lahtistelt kõrvale jääda

Osaka sõnul ei ole ta mitte häiritud kaotusest, vaid pigem teeb talle muret vigastus, mis võib USA lahtised ohtu seada: «See on nõme, sest ma ei ootanud seda vigastust enne USA lahtiseid. Nüüd ma olen veidi mures. Vigastus on väga halb, aga kaotus ei ole midagi hullu, kuna vastane mängis väga hästi.»

Tennisist ei tea veel täpselt, mis tema põlvel viga on, kuid tõdeb, et mängib tihtipeale läbi valu, sest tema valulävi on väga kõrge.