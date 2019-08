Video: kriketimängija sai palliga ohtliku tabamuse pähe

Eriline kaitse, mis kinnitatakse kiivri külge, et palli peapiirkonnast täielikult eemal hoida, loodi 2014. aastal pärast surmaga lõppenud pallitabamust. Samuti Austraalia kriketimeeskonda kuulunud Phillip Hughes sai 2014. aastal palliga pihta nii õnnetult, et tema elu ei õnnestunud enam päästa.

Smith ei ole tavaliselt kaelakaitset kandnud, kuid võib nüüd tema treeneri Justin Langeri sõnul ümber mõelda: «Ta ei tunne end kaelakaitset kandes lihtsalt õigesti. Ma tean, et need tulid kohe pärast Hughes'i tragöödiat ning usun, et ta võib pärast tänast selle osas ümber mõelda, aga seda peate juba temalt küsima.»



Tabamus, mis võttis Phillip Hughes'i elu: