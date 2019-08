Tõnis Sildaru: ei ole reaalne, et suudame iga hooaeg nii edukad olla

Kuigi tänavu täiskasvanute tiitlivõistlusi ei toimu, oleks Sildarul teoorias võimalik X-mängude kahvatumad medalid kuldsete vastu vahetada. «Tuleb tõele näkku vaadata – reaalsuses on see keeruline. X-mängude kolm medalit, 99 punkti ja MM-kuld on erakordne saavutus, eriti pärast vahele jäänud hooaega. Arvestades, et noori tuleb pidevalt peale ja vanade tegijate tase tõuseb, siis ilmselt see hooaeg nii edukas olema ei saa. See ei ole päris reaalne, et suudame iga aasta midagi sellist korda saata,» ütles Tõnis Sildaru.