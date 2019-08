Enam kui 360 inimest võttis vastu väljakutse läbida 40 päevaga 40 triatlonit

Tänavu teist korda toimuvat #challengeratasepp katsumust alustab ligi viis korda rohkem inimesi kui möödunud aastal 20-kordse ultratriatloni väljakutse vastu võtnuid, keda oli viie tiimi peale 75. Ultratriatleet Rait Ratasepale avaldas niivõrd suur katsumusel osalejate arv üllatust.

«Hea meel on näha nii suurt huvi sportliku väljakutse vastu, mis paneb proovile nii inimese individuaalse kui ka meeskondliku vaimu. See saab igale osalejale ja tiimidele olema väärt kogemus, kus õpitakse paremini tundma nii oma tiimikaaslasi kui ka iseennast. See ei ole võistlus teiste tiimidega, vaid võimalus tulla välja oma igapäevarutiinist ja mugavustsoonist ning teha midagi teistsugust,» sõnas Ratasepp.

Ratasepp tõdes, et kindlasti on igal registreerunud meeskonnaliikmel oma ajend, miks nad sellel katsumusel osalevad, nii soovitas ta: «Kui läheb raskeks, siis mõelge lõpp-eesmärgile ja lahendage murekohad ühtse tiimina. Meeskonnana on teie eesmärk jõuda distantsidega finišisse ja nautida seda sportlikku teekonda, mis oma raskuste ja rõõmudega sinna viib.»

#challengeratasepp katsumusel osaleb 12 meeskonda, kõige väiksem on 11-liikmeline ja suurim 135-liikmeline tiim. 40-kordse ultratriatlonit hakkavad läbima tiim Statistika, Kuljus 70 juubelimeeskond, naiskond korporatsioon Lembela, tiim WalleniumSPORT, naiskond korporatsioon Indla, tiim Korp! Ugala, tiim Playtech, tiim Škoda Tallinn & Sõbrad, tiim Särasilmad, tiim Ferroline Grupp ja sõbrad, tiim Crazy is normal vol1 ja tiim Crazy is normal vol2.