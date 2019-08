Bottase asemel võib Mercedeses koha sisse võtta Ocon

Mercedese meeskonnas on kõik hästi ning Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottase duell võib hooaja lõpuni kesta, väidab Esteban Ocon.

Mercedese ja Valtteri Bottase pikaaegne toetaja Antti Aarnio-Wihur teatas, et soomlase töökoht on ohus, kuna Esteban Oconil on palju sponsorraha lauale panna.