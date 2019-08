Eesti koolisõitjad stardivad Euroopa meistrivõistlustel kuumas grupis

Koolisõitjad jagavad välja kolm komplekti medaleid – võistkondlikud, mis selguvad GP programmi põhjal, ning individuaalsed, seda nii GP Specialis kui muusikalises vabakavas. Seega esimesed medalistid on teada teisipäeva õhtuks, Speciali omad neljapäevaks ning vabakava saavad kõik nautida laupäeval.

Ellermann ja Ayache asuvad mõlemad võistlustulle GP teisel päeval ehk teisipäeval. Stardipositsioonid on meie sportlaste esindaja Eva-Maria Vint-Warmingtoni sõnul üsna soodsad, kuid parasjagu intrigeerivad. Nimelt, Grete järjekorranumbriks on 58, (stardiajaks 13.20 Eesti aja järgi), Dina võistleb 65ndana, vahetult enne Isabell Werthi. Individuaalvõistlejate hulgas (keda on kokku 11) kuuluvad meie sportlased FEI rankingute järgi tugevamasse gruppi ning sattusidki seetõttu võistlema teisel päeval, loosi tahtel lausa viimase kümne hulgas.

Eile said mõlemad ratsanikud treenida võistlusväljakul ning on ootusärevuses. Dina märkis, et tahab anda oma parima, kuid ei oska midagi oodata, sest hobune on alles noor ja esimest korda nii suurel võistlusel. «Uudistamist on tal üksjagu siin, ütleme nii. Ta pole veel aastatki GP tasemel võistelnud, seega saab põnev olema.»

Grete kommentaarid olid võrdlemisi sarnased, sest ka tema hobune on noor, kõigest 9aastane. «Arutasime kodus abikaasaga läbi, kas tasub juba EMile tulla, kuid viimane võistlus läks meil väga hästi ja mõtlesime proovida. Ta on selles mõttes hea sõita, et ta ei karda midagi. Küll aga on ta väga innukas ja energiline ning seda pean suutma õigesti kontrolli all hoida. Täna oli mul hea enesetunne, aga nii noore hobusega ei saa kunagi mingit liigset enesekindlust olla, seega ei oska üldse prognoosida, mis ülehomme juhtuma hakkab.»

Individuaalsele kullale peetakse põhilisteks pretendentideks muidugi tiitlikaitsjat Isabell Werthi, kes astub sedapuhku üles hobusel Bella Rose, ning Werthi kaasmaalast Sönke Rothenbergerit, kelle partneriks on imetabane Cosmo. Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel jäid Rothenberger ja Cosmo Werthile ja Weihegoldile ülinapilt alla, seega oodata on äärmiselt põnevat lahingut, millele annavad oma tugeva panuse väga paljud nimekad võistluspaarid.

Takistussõitjad alustavad hüppamist kolmapäeva päeval kiirusparkuuris, jätkates neljapäeval ja reedel, mil selguvad võistkondlikud medalistid. Individuaalne tiitlivõitja peaks olema selge pühapäeval, 25.augustil orienteeruvalt 17:00 eesti aja järgi.