Pärnus toimub nädalavahetusel Eesti suurim ratsavõistlus

Nõmmoja sõnul on ratsaringkonna huvi võistluse vastu väga suur ning osaleda soovitakse rohkem, kui võistlusele mahub. «Esmakordselt nii eksklusiivses asukohas toimuv võistlus on tekitanud palju huvi ning kokku registreerus võistlusele üle 180 ratsaniku ja 250 hobust. Kahjuks päris kõiki me vastu võtta ei suuda, kuna hobuste majutamiseks ettenähtud boksikohtade arv on piiratud,» rääkis Nõmmoja.