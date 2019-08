Streikivad MM-koondised teevad mõnele konkurendile eriti suure kingituse

Hiinas peetavatel maailmameistrivõistlustel osalevad 32 riiki on jagatud kaheksasse alagruppi. Igast grupist pääseb järgmisele etapile kaks paremat. Seal moodustatakse uued neljaliikmelised grupid, kust taas pooled edukamad liiguvad edasi veerandfinaali.

A-alagruppi kuuluvad lisaks korraldaja Hiinale Poola, Venetsueela ja Elevandiluurannik. Neist kahe viimase mängijad on erinevatel põhjustel (saamata raha, tugiteenuste puudulikkus, suhted treeneriga) kuulutanud streigisoovist ning ehkki pole täpselt teada, mis neis koondistes toimub, on selge, et niisugustes oludes ei saa rääkida korralikust suurturniiriks valmistumisest. Põhimõtteliselt peaks Hiinal ja Poolal olema järgmisele etapile pääsemisel roheline tuli.