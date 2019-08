Nigeeria koondis võib rahapuuduse tõttu MMilt kõrvale jääda

Nigeeria on saanud MMiks kokku tugeva koondise ja neid ennustatakse isegi veerandfinaalidesse, kuid selle juhtumi valguses on sattunud nende osalemine MMil kahtluse alla.

Mitmed Nigeeria koondise mängijad on andnud teada, et spordiministeerium ei ole maksnud korvpallikoondisele ette nähtud raha. Seni on kogu ettevalmistuse maksnud kinni korvpalliliidu president, mängijad ja treenerid.

«Ma ei oska öelda täpselt, millal koondis Hiinasse suundub,» sõnas Nigeeria korvpallikoondise peamänedžer Musa Adamu. «Meeskond on Nigeerias, kuid hetkel ei ole meil raha. Korvpalliliit suhtleb spordiministeeriumiga lootuses, et me saaks raha kätte ja me saaks asuda Hiina poole teele.»