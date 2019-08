Otsepilt: Eesti võrkpallinaiskond on EMil 0:2 kaotusseisus, Ungari domineerib mängu

EMi debütant Eesti jaoks on avamäng kahtlemata suur võimalus. Võidukohustus on võõrustajatel ning meie naiskond saab vaid üllatada. Koondise peatreeneri Andrei Ojametsa sõnul on Ungari paberil mängitav vastane ning suure võitluse ja maksimaalse õnnestumise korral, on kõik võimalik.