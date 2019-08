Otsepilt ja -blogi: Eesti võrkpallinaiskond teenis EMilt esimese geimivõidu

Horvaatia on tugeva võrkpalliajalooga naiskond. Osaletud on seitsmel viimasel (16-liikmelisel) Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Veerandfinaali on sel sajandil siiski jõutud vaid korra – 2013. aastal. Aastatel 1995 kuni 1999 tuli Horvaatia ka kolmel korral järjest Euroopa meistrivõistlustel hõbedale.