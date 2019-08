Täna otsepilt: Eesti võrkpallinaiskond läheb EMil püüdma esimest võitu

Eile Horvaatia vastu esimese geimivõidu teeninud Eesti naiskond püüab täna kätte saada esimese mänguvõidu. Ülesanne ei saa olema lihtsate killast, sest Rumeenia on klassiga naiskond. Eile alistasid rumeenlannad 3:1 kodunaiskond Ungari, kellele Eesti avavoorus kindlalt 0:3 kaotas. Rumeenia omakorda jäi avavoorus 0:3 alla Hollandile.

Eesti koondise peatreener Andrei Ojamets iseloomustas tänast vastast järgmiselt: «Rumeenia on selle aasta hõbeliiga võitja. Nad mängivad väga kiiret mängu. Meil peab õnnestuma kõik ideaalselt, et neid võita. Kindlasti on võit võimalik, aga peame vaimselt ja füüsiliselt veel rohkem pingutama kui eile.»