Ilves: nüüd on mu teel vaid üks takistus, mina ise

«Tunnen iga päev, et minu eest hoolitsetakse. Iga pisiasja peale on mõeldud, midagi ei jäeta juhuse hooleks. Ma ei teadnud ju täpselt, mis mind ees ootab, aga nüüd julgen küll öelda: saan töötada teadmisega, et mu teel ei ole peale iseenda ühtegi muud takistust. Ole ise vaid mees. Kõik sõltub ainult minust endast. See on mulle väga suur muutus ja tähtis tunne. Tunne, mida olen juba aastaid oodanud,» ütleb Ilves südamepõhjast.