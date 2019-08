Otsepilt: Eesti koondis jätkab discgolfi võistkondliku MMi poolfinaalis Soome vastu

Eesti Discgolfi Liidu presidendi Rein Rotmeistri sõnul on pikalt oodatud hetk lõpuks kätte jõudnud. «Oleme maailmameistrivõistlusi kaua oodanud ja pikalt ette valmistanud. Juba pakkumise koostamise protseduur ja pakkumistsükli läbimine oli paras väljakutse. See on Eesti discgolfile märkimisväärne saavutus, et tänavune MM on usaldatud Eesti korraldada,» lausus Rotmeister. «See võistlus on proovikivi korraldustiimile ja just vaadates tulevikku on oluline siin õnnestuda. Kõrgetasemelise korralduse puhul on võimalik saada Eestisse ka tulevikus erinevaid tiitlivõistluseid. Meie rahvuskoondis on koostatud hetke parimal võimalikul moel ning hea õnnestumise korral on kõik võimalused olemas. Kuigi konkurents on muidugi MM-le kohaselt väga tihe.»