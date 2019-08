Cristiano Ronaldo võib juba järgmine hooaeg putsad varna riputada

Viis korda maailma parimaks mängijaks kroonitud Ronaldo ei oska täpselt öelda, millal karjääri lõpetab, aga vihas, et see võib juhtuda juba varsti. «Ma ei mõtle sellele,» sõnas portugallane telekanalile TVI antud intervjuus.

«Äkki ma lõpetan karjääri juba juba järgmine hooaeg, aga see võib kesta ka kuni 40. eluaastateni. Ma ei tea. Ütlen alati, et tuleb nautida hetke. Mul on hämmastav anne ja pean seda nautima,» lisas Ronaldo.

Ronaldo soovib teha ajalugu ning teda motiveerivad rekordid. «Kas maailmas on mõni jalgpallur, kelle nimel on rohkem rekordeid kui mul?» küsis Ronaldo ja vastas ise: «Ma ei usu, et on jalgpallureid, kelle nimel on rohkem rekordeid.»