MM-debütant loodab Tänaku abile

Katsuta ütles, et on äärmiselt põnevil, kuid tunnistas, et nii võimas auto teeb natuke närviliseks. «Tunne on vapustav, sest WRC on minu unistus. Olen äärmiselt põnevil. Samas ei saa ma väita, et oleksin eriliselt pinges. Olen veidike närvis, kuna tean, et tegu on võimsa masinaga. See on väga kiire ja seda pole lihtne juhtida. Tegu on tõsise väljakutsega, aga olen äärmiselt põnevil.»

Jaapanlane rääkis, et tema WRC debüüt oli Toyota tiimijuhi Tommi Mäkineni otsus. «Jah, see oli Tommi otsus. Olin sellest kuuldes üllatunud. Ta ütles mulle, et autorallis loevad just kogemused. Seega kulub selline kogemus mulle tulevikus marjaks ära ning seepärast minu boss sellise otsuse ka langetas. Nüüd on mul palju teha, aga ma saan asjast juba aru ning tean täpselt, mida ja kuidas ma tegema pean.»

Katsuta tunnistas, et Tänak on talle suure venna eest ja jagab talendikale ralliässale palju õpetussõnu. «Ma ei tea, mida tema arvab, aga Ott on nagu mu suur vend. Ta õpetab mulle nii palju ja on mulle kogu aeg abiks. Ta annab mulle isegi võistluste ajal head nõu. Olgu, paari-kolme aasta eest ei olnud me nii lähedased, kuid nüüd kuulume me mõlemad Toyota Gazoo Racingusse. Ta on üks maailma parimaid rallisõitjaid ja mul on väga hea meel, et saan tema pealt õppida ning lisaks meeldib mulle ka tema iseloom ja sõidustiil. Mul on hea meel, et saan temaga koostööd teha ja soovin ühel päeval ka tema vastu võistelda.»

Rallisõitja sõnul ei osanud ta Soome tulles sõnagi inglise keelt, kuid kaardilugeja Daniel Barrit on teda sellega aidanud. «Kolme aasta eest ei osanud ma sõnakestki inglise keelt. Oskasin ainult öelda: «Tere, olen Takamoto Katsuta.» Nii et mu keeleoskus oli napp, aga siis tulin Soome elama. Minu kaardilugeja on inglane ja ta on suurte kogemustega. Ta ei õpeta mulle pelgalt rallit, vaid ka inglise keelt. Minu meeskond koosneb eestlastest ja mulle meeldib Eesti kultuur. Olen saanud kogeda mitmete riikide kultuure. Seda on olnud tore näha ja ma naudin rallisõitu. Olen väga õnnelik.»