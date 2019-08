Ennustusportaal: Ott Tänak teeb Saksamaa rallil kübaratriki

Kuigi paberil on Saksamaa etapp asfaldiralli, siis pidevalt muutuvate teeolude ja rajatingimuste tõttu on see kogu kalendri üks mitmekülgsemaid ja keerulisemaid. Ott Tänak kirjeldas intervjuus Betsafe’ile Saksamaa teid järgmiselt: «Kuivaga on Saksamaa teed nauditavad, enamasti väga kiired ja palju on ristmikke. Viinamarjaistandustes on nähtavus pigem piiratud ja teed kitsad, aga kiirused suured. Sõjaväepiirkonna metsades on teed laiemad, aga pinnaseks pigem katkine betoon, mis palju pidamist ei anna. See on rehvidele raske, nendega tuleb viisakalt ringi käia ja seepärast on ka raske ajalist vahet teha, isegi kui katsed on pikad,» ütles Tänak.