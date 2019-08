Henri Drelli meeskonnakaaslane kannab dopingu tarvitamise eest kaheaastast võistluskeeldu?

Pesaro näol on ühtlasi tegemist 19-aastase Eesti tagamängija Henri Drelli koduklubiga.

Blair liitus Pesaroga Augusti alguses ja kogenud keskmängija toodi täienduseks korvi alla. Kogenud mängija peaks klubi eest mängima see hooaeg tähtsat rolli.

Ometigi näitab FIBA koduleht, et ameeriklane kannab kahe-aastast võistluskeeldu keelatud ainete oksümorfooni ja oksükodooni tarvitamise eest.

Huvitavaks teeb loo fakt, et karistuse lõpuks on 28. mai, 2021, mis tähendab, et karistus määrati tsentrile juba tänavuse aasta mais.

Pesora korvpalliklubi kirjutas veebilehel antud teadaandes: «Klubi on saanud FIBAlt teavituse, et korvpallur on rahvusvahelise korvpalliliidu uurimises. Kuigi meil veel pole täpset infot, ei pruugi meil olla võimalik teda see hooaeg kasutada.»

«Oleme palunud täiendavaid materjale, et saaksime olukorras selgust, et mitte riskida klubi mainega. Samuti soovime me olla kindlad, et kõik sportlased vastavad ausa mängu nõuetele,» seises teadaande lõpus.

Oksümorfooni puhul on tegu narkootilise valuvaigistiga, mida kasutatakse mõõduka kuni tugeva valu raviks.