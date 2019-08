David Beckhami planeeritud staadionilt avastati ohtlik kogus mürgised ained

David Beckham alustab Inter Miami debüüthooaega For Lauderdale’is, mis on uuest planeeritud staadionist 45-minutilise autosõidu kaugusel. Hiljutine keskkonnaalane uuring avastas platsil aga ohtliku arseenisisalduse, mis on kaks korda suurem lubatud seaduslikust määrast. Ühtlasi leiti uuringu käigus liigses koguses baariumi ja plii jääke. Varasemalt kasutati sama platsi põletusahjude tuhajääkide ladustamiseks.

Värskete leidude tõttu on Miami linnavalitsus sulgenud Merleese’i golfiraja seni, kuni selguvad täpsemad lisadetailid. Samale platsile on planeeritud ehitada veel kaubanduskeskus, hotell ja avalik park. «Alal on silmnähtavalt rohkem kahjustusi kui lubatud. Kindlasti põhjustab see suuri probleeme,» ütles Miami linnapea Francis Suarez kohalikule väljaandele Miami Heraldile. Pikaajalisem viibimine arseeni sisaldavas keskkonnas võib põhjustada mitmeid kroonilisi terviseprobleeme, sealhulgas nahakahjustused, kopsuvähk või südameveersoonkonna haigused.