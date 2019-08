PM galerii Saksamaalt: vaata, millistel teedel asub Tänak kübaratrikki jahtima

Saksamaa ralli algab neljapäeva õhtul, kui kavas on 5,2 km pikkune kiiruskatse. Sõitjatele saab see olema üpriski tuttav, sest sama kiiruskatse läbitakse hommikul ka testikatsena.

Laupäeva hommikuring läbitakse Saarlandis läbi metsa- ja külateede ning see koosneb kahest kiiruskatsest, mis tulevad kordusläbimisele. Pärast hoolduspausi suunduvad piloodid aga sõjaväealale, kus läbitakse Arena Panzerplatte (10,73 km) ja Panzerplatte (41,17 km) kiiruskatsed. Võrreldes eelmise aastaga läbitakse need vastupidises suunas. Kui sõjaväealal esimene ring läbi, ootab ees rehvivahetus, misjärel läbitakse need kiiruskatsed teist korda. Näiteks ainuüksi pikal Panzerplatte kiiruskatsel on 89 ristmikku.