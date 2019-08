Otseblogi: mida suudab Tänak Saksamaa ralli esimesel pikal võistluspäeval?

Tänaku sõnul teeb Saksamaa ralli keeruliseks ilm. «Tavaliselt on selle ralli kõige keerulisemaks teinud ilm. Tahaks loota, et tänavu tuleb kuiv ja päikesepaisteline. Eks näis, mis saama hakkab, aga alati võib üllatusi juhtuda.»

Samuti tunnistas eestlane, et Saksamaal on väga palju erineva teekattega teid ja oludega peab kiirelt kohanema. «Saksamaa ralli on väga spetsiifiline. Siin on palju erineva teekatte ja iseloomuga teid. Paljude oludega tuleb kiiresti kohaneda. Aga oleme kuidagi siin alati hakkama saanud ja olukorra enda jaoks mugavaks teinud.»