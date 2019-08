Latvala WRC sõitjateturu olukorrast: asjad hakkavad liikuma siis, kui Tänaku leping on paigas

Latvala jaoks on hooaja algus kulgenud raskelt, kuid pärast suvepausi suutis ta Soome rallil saavutada kolmanda koha. Siiski on tema tulevik veel lahtine, sest praegune leping Toyotaga saab hooaja lõpus läbi.

Soomlane tunnistas intervjuus, et Toyota rallitiimi jaoks on kõige tähtsam Ott Tänakuga lepingu pikendamine. «Meeskonna jaoks on kõige tähtsam Tänaku leping. Asjad hakkavad liikuma alles siis, kui Ott on otsuse teinud. Kõik ootavad ja tahavad teada, mis Tänak otsustab. Seda jälgivad ka teiste tiimide sõitjad, kellel järgmiseks aastaks veel lepingut ei ole. Kõik hakkab liikuma siis, kui Tänaku leping on paigas,» sõnas soome rallisõitja.