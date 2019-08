Meeste võrkpallikoondis võõrustab Saku Suurhallis tugevat Bulgaariat

Bulgaaria on maailmatasemel meeskond, sel suvel saadi Rahvuste Liigas 12. koht, viimasel EMil 2017. aastal oli Bulgaaria kuues. Varasemast on neil ette näidata mitmeid tiitlivõistluste medaleid, kirjutab volley.ee.

4. septembril kohtub Eesti Valgevenega, 5. septembril mängivad Valgevene ja Bulgaaria omavahel ning 6. septembril on Eesti vastaseks Bulgaaria. Mängude kellaajad selguvad hiljem.

EM toimub 13.-29. septembril Belgias, Prantsusmaal, Hollandis ja Sloveenias. Eesti peab alagrupikohtumised Hollandis kahes erinevas linnas, meie vastasteks on Holland, Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro. Avakohtumises on 13. septembril vastaseks Poola (Rotterdamis). Seejärel minnakse 14. septembril vastamisi Montenegroga (Rotterdamis), 15. septembril on vastaseks Tšehhi (Rotterdamis), 17. septembril mängitakse Hollandiga (Amsterdamis) ning 18. septembril Ukrainaga (Amsterdamis).