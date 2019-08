Korvpalli tulevikulootus Kerr Kriisa: koondises mängimine on auasi, aga sellise tsirkusega on keeruline

Kaunase Žalgirise noorteakadeemiasse kuuluva Kriisa sõnul lähenetakse Leedus noortele äärmiselt professionaalselt, mida Eesti puhul pigem ei näe. «Minu nõrgimaks kohaks on füüsis – korvpalli ma ikka mängida oskan, aga füüsiliselt on teised minust tugevamad,» sõnas Kriisa intervjuus, kuid kinnitas et treeningud on Žalgirises väga mitmekülgsed ja personaalseid vajadusi arvestavad.

«Enne Euroliiga noorteturniiri olin kindel, et saame viimase koha. Esimene ühistrenn oli mõned päevad enne turniiri algust ning see oli katastroofiline. Ometi panime turniiri kinni,» ütles Kriisa. Noorteturniiri peab mees ka enda lävepakuks, mis õnnestus 100%, tõi talle mitmeid tiitelid ja avas palju uksi.

Kriisa sõnul oli tal siiras plaan ja soov Eesti koondise eest mängida, kuid vahele tulid erimeelsused. «Asi pole selles, et Eesti poiss ei tahaks koondise eest mängida, aga praegu on asjad ebaprofessionaalsed. Koondisesse kuulumine oleks auasi, kuid sellise tsirkusega on keeruline,» ütles Kriisa.

Tuleviku kohta rääkis korvpallur, et USAst on temani jõudnud mitmed reaalsed pakkumised ja lähenetakse aktiivselt ka läbi klubikaaslaste.«USA mäng on tugevate poiste teema, aga hätta ma ei jää. Mõistusega saab kõik tasa teha,» sõnas Kriisa.

Vaatamata Leedus avanevatele võimalustele on mehe sõnul vahepeal ikka motivatsiooniprobleeme ning koduigatsust. Rasketel hetkedel saab Kriisa enda sõnul abi mentor Siim-Sander Venest ning perekonnast. «Emal on muidugi keeruline, kui kodust eemal olen, isa Valmo nii palju ei põe. Ta on vanakooli mees, kes on oma aega kinni jäänud ja korvpallist pole palju temaga rääkida,» naeris Kriisa.