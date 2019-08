Wilson: meie soovime väga Tänakut uuel hooajal M-Spordis näha

«Loomulikult on meil selline suur soov, et Ott taas meie meeskonnas sõidaks, näeme selle nimel vaeva ja anname endast parima,» lausus Wilson WRC+ otseülekandes.

«Kui me naelapea pihta tabame, siis võime ta endale saada, aga see on raske. Ta tahab loomulikult kõrget palka, aga peame meeles pidama, milliseid tulemusi tippsõitja toob ja milline tähelepanu sellega kaasneb. Selle eest tuleb kõvasti maaksa, aga see on seda väärt. Üritan hetkel leida selleks võimalusi,» lausus Wilson.

Wilson usub, et järgmise kuu aja jooksul saab Tänaku tulevik selgeks: «Ott tahab kindlasti ikkagi oma plaane hiljemalt septembri lõpuks paika saada. Samas on ohjad tema käes, tema on sellises positsioonis, kus ta valida saab.»

«Ta veetis koos Markko Märtiniga meie telgis tõesti juttu puhumas, aga Ott ja Markko on ka minu äripartnerid. Meil oli paljudest asjadest juttu,» kinnitas Wilson.