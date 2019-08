PM Saksamaal. Hyundai boss tögas Mäkineni

Mis aga puudutab Mäkineni huvi Sordo vastu, siis hispaanlasest rallimehe sõnul pole ta Toyotasse siirdumisest Mäkineniga rääkinud. «Lugesin sellest Hispaania meedias. Tore on teada, et tiimid on minust huvitatud. See näitab, et ma olen teinud head tööd. Aga ma pole Mäkineniga sellest rääkinud ja seetõttu ei oska rohkem midagi öelda,» sõnas rallisõitja.