PM Budapestis. Ungari peatreener: meil pole ühtegi staarmängijat

Võistkonnaga inglise keeles suhtleva belglase sõnul on nende eesmärk igal juhul alagrupist edasipääsemine. «Me ei saa öelda lihtsalt, et lähme mängima ja anname endast parima. Peame seadma eesmärgi - kaheksandikfinaali jõudmine.» Rohkemat ei julge belglane lubada, sest seal võidakse kohtuda tõelise võrkpalli suurriigiga.

Tänavusel EMil Ungari koondist aitav peatreener ei juhenda võrkpalli EMil kodunaiskonda esimest korda. Sarnane kogemus on mehel olemas 2007. aastast - toona oli De Brandt turniiri võõrustanud Belgia naiskonna loots. Peatreeneri sõnul näitas see kogemus, et suure toetuse toel võidakse ennast ka ületada. «Mäletan, et algus oli väga närviline, aga kodupublik mõjus väga innustavalt. Mängijad hüppasid 10 sentimeetrit kõrgemal kui tavaliselt.»