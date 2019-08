PM Saksamaal. Tänak: kõik sõidavad maksimumi lähedal

«Nagu ma eeldasin, siis seis on hästi tihe. Eks ma arvasin seda juba enne rallit, katsed on ju kiired ja kõik sõidavad oma maksimumi lähedal,» lausus Tänak hooldusalas.

«Esimesel katsel polnud mu sõidurütm eriti hea. Tee oli esimesena startides hea ja puhas, aga auto oli vaatamata sellele veidi alajuhitav. Seejärel suutsin ise puhtamalt sõitma hakata ja rütm ning hoog läks katse katselt paremaks,» rääkis Tänak hommikustest katsetest.



Teisel ringil eestlase sõnul midagi lihtsat ei tule: «Tavaliselt on pärastlõunased katsed Saksamaal rasked ja keerulised, sest tee on mudane ja kruusane. Ma arvan, et üldiselt on kõik hetkel väga okei.»